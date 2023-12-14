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07:00, 14 декабря 2023Забота о себе

Названы способы избежать проблем при путешествии с секс-игрушками

Фото: Unsplash

Эксперт по сексу и отношениям Анна Хинт назвала самые распространенные досадные ошибки, который совершают путешественники, взявшие в поездку секс-игрушки. Специалистку цитирует Daily Star.

По словам Хинт, чаще всего неприятности в аэропорту из-за секс-игрушек возникают, если законы страны прибытия не позволяют ввозить на свою территорию товары для взрослых. По ее словам, такие ограничения действуют во Вьетнаме, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и в некоторых других государствах. Чтобы не испортить отпуск, Хинт посоветовала внимательно изучить законодательство страны, куда планируется поездка.

Хинт предупредила, что досадные конфузы могут также произойти, если секс-игрушка при сканировании будет напоминать оружие. В этом случае, говорит эксперт, сотрудники аэропорта могут спросить, что находится в сумке, и попросить показать это. Кроме того, путешественники нередко оказываются в неловкой ситуации, когда вибратор в неподходящий момент включается сам по себе из-за тряски. Чтобы избежать подобного, Хинт рекомендовала перед поездкой вытащить батарейки из игрушки и упаковать ее в отдельно от других вещей.

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Помимо этого, специалистка указала, что в поездки не стоит брать секс-игрушки, которые жалко потерять. Она объяснила, что сотрудники аэропортов могут попросить оставить перед посадкой любой вызвавший у них подозрение предмет. Это требование придется исполнить, если не хочется опоздать на рейс или отменять путешествие, заключила Хинт.

Ранее секс-эксперт Аннабель Найт назвала лучшей позой для безудержного секса позу «обратной наездницы». Найт отметила, что эта позиция подойдет в том числе стеснительным женщинам, желающим раскрепоститься в постели.

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      Алиса Дмитриева
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