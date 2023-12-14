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20:55, 14 декабря 2023Среда обитания

Названы виновные в падении окна на москвичку с младенцем

Жилинспекция заявила, что УК не виновна в падении окна на москвичку с младенцем

Кадр: СК РФ

Управляющая компания (УК) не виновна в падении окна на жительницу Москвы с младенцем. Ответственных за инцидент назвали в жилищной инспекции по Западному административному округу (ЗАО) Москвы, передают «Известия».

«Окна квартир, остекление балконов в соответствии с положениями статьи 36 Жилищного кодекса РФ не входят в состав общего имущества и не обслуживаются управляющей организацией, ответственность за их содержание возложена на собственника помещения», — заявили представители ведомства.

В жилинспекции добавили, что жилой дом, о котором идет речь, был построен почти десять лет назад — в 2014 году. Таким образом, срок действия гарантийных обязательств девелопера уже истек. В целях избежания повторения подобных инцидентов ведомство рекомендовало УК провести с собственниками квартир разъяснительную беседу о необходимости проверки остекления.

О падении стеклопакета с высоты 21-го этажа на москвичку с коляской с годовалым ребенком сообщалось ранее 14 декабря.

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      Александра Качан
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