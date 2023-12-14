Несостоявшийся смертник ИГ получил 17 лет колонии за попытку подрыва здания ФСБ

В Москве несостоявшийся смертник ИГ получил 17 лет за попытку подрыва здания ФСБ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы одного из шестерых членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России международная террористическая организация) Абдукодира Тоирова, пытавшегося подорвать здание ФСБ в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, по данным издания, суд назначил от 16 до 22 лет лишения свободы остальным обвиняемым в попытке подрыва здания ФСБ на Лубянке. В качестве фигурантов по делу проходили шесть человек.

По данным следствия, обвиняемые в 2022 году планировали подорвать здание ФСБ на Лубянке, а затем стрелять по прохожим и закидывать ручными гранатами близлежащие здания. Ранее прокурор просил назначить для них наказание в виде лишения свободы сроком от 16 до 25 лет.