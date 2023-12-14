Работавший на канале Соловьева блогер раскрыл отношение к уехавшим россиянам

Работавший на канале ведущего Владимира Соловьева популярный блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», высказался об эмигрировавших россиянах. Свое отношение к ним он раскрыл в интервью актеру Вячеславу Манучарову. Запись их беседы доступна на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Васильев заявил, что не считает россиян, которые покинули страну, плохими людьми. «Если из страны уезжают люди, вне зависимости от того, какие они, это плохо. Это наши граждане», — подчеркнул он.

По мнению блогера, стране нужно бороться за возвращение уехавших россиян.

Ранее Васильев признался, что переживает из-за критики своей деятельности. Блогер назвал себя человеком, который постоянно сомневается в себе и своих действиях.