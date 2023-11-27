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13:20, 27 ноября 2023Интернет и СМИ

Работавший на канале Соловьева блогер рассказал о переживаниях из-за критики

Блогер Стас Васильев заявил, что переживает из-за критики его деятельности

Кадр: Дмитрий Пучков / Rutube

Российский блогер Стас Васильев, который ранее работал на канале «Соловьев LIVE», признался, что переживает из-за критики своей деятельности. Об этом он рассказал в беседе с блогером и переводчиком Дмитрием Пучковым. Ролик вышел на Rutube.

Васильев, также известный как «Ай, как просто!», назвал себя человеком, который постоянно сомневается в себе и своих действиях. Кроме того, по словам блогера, в отличие от собеседника, ему не удается игнорировать негативные комментарии. «У меня просто желание [сказать]: "Ну и пошли вы на хер, вообще буду развлекательный контент делать, буду и денег больше зарабатывать"», — заявил он.

Пучков при этом счел, что именно этой цели — того, чтобы Васильев отказался от создания политического контента — и хотят добиться его критики.

Ранее Васильев прокомментировал слухи по поводу своего ухода с канала «Соловьев LIVE». Блогер опроверг предположения о том, что его уволили.

Васильев сообщил о прекращении сотрудничества с «Соловьев LIVE» 13 ноября. Он объяснил, что покидает канал, поскольку хочет больше времени уделять своим документальным фильмам. Кроме того, по словам блогера, он взял на себя слишком много обязательств, что привело к выгоранию.

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      Олег Давыдов
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