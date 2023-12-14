Путин предложил давать льготную ипотеку на вторичное жилье в нескольких регионах

Путин: ипотеку под 2 % в новых регионах нужно распространить на вторичное жилье

Льготную ипотеку под два процента годовых в новых регионах нужно распространить на вторичное жилье. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

«У нас льготная ипотека для этих регионов есть, она два процента. Она даже более льготная, чем для семей с детьми в целом», — заявил глава государства. Путин отметил, что купить жилье по этой программе можно только в новостройке. Однако такого жилья, по словам президента, в указанных локациях сейчас строится немного.

Поэтому Путин считает логичным сделать так же, как на Дальнем Востоке, — распространить льготную ипотеку на вторичный рынок. «Тогда это будет работать быстро», — резюмировал президент.

Ранее в ходе прямой линии Путин выразил надежду, что река Волга не обмелеет, и Россия не лишится своей главной реки. Президент признал проблему и сыронизировал, что правительство не бросит это на самотек.