Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:17, 14 декабря 2023Среда обитания

Путин предложил давать льготную ипотеку на вторичное жилье в нескольких регионах

Путин: ипотеку под 2 % в новых регионах нужно распространить на вторичное жилье
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Льготную ипотеку под два процента годовых в новых регионах нужно распространить на вторичное жилье. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

«У нас льготная ипотека для этих регионов есть, она два процента. Она даже более льготная, чем для семей с детьми в целом», — заявил глава государства. Путин отметил, что купить жилье по этой программе можно только в новостройке. Однако такого жилья, по словам президента, в указанных локациях сейчас строится немного.

Поэтому Путин считает логичным сделать так же, как на Дальнем Востоке, — распространить льготную ипотеку на вторичный рынок. «Тогда это будет работать быстро», — резюмировал президент.

Ранее в ходе прямой линии Путин выразил надежду, что река Волга не обмелеет, и Россия не лишится своей главной реки. Президент признал проблему и сыронизировал, что правительство не бросит это на самотек.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объяснил отход российских военных возле Крынок на левом берегу Днепра

      Путин высказался о статусе ЧВК в России

      Спикер Верховной Рады объяснил стремление Украины в ЕС цитатой Степана Бандеры

      Путин отреагировал на санкции против российского спорта

      Путин назвал главную проблему с бойцами ЧВК

      Путин назвал число находящихся в зоне СВО военнослужащих

      Путин поблагодарил россиян за поддержку военнослужащих в зоне СВО

      Жители российского города испугались гигантской сосульки с четырехэтажный дом

      Путин ответил на вопрос о возвращении раненых военных в зону СВО

      Путин заявил об отсутствии должного внимания Киева к Донбассу до СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости