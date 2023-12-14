В России отвергли намерения завоевать Украину

Дипломат Волгарев заявил, что у России нет цели завоевать Украину

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев отверг заявления о намерениях Москвы завоевать Украину. Об этом он рассказал во время своего выступления на заседании постоянного совета организации, сообщает РИА Новости.

«У России нет и не было цели завоевать или уничтожить Украину, как здесь натужно "вырисовывают" некоторые наши оппоненты», — подчеркнул дипломат.

По его словам, в настоящее время Россия стремится освободить свои территории от «оккупационных формирований с натовским оружием», а также обеспечить собственную безопасность в долгосрочной перспективе.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал нелегкое положение Украины в конфликте с Россией и подчеркнул, что на данном этапе для Киева сложилась «непростая» военная ситуация.