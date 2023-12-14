Общение Путина с его двойником показали на видео
Президенту России Владимиру Путину на прямой линии задал вопрос об искусственном интеллекте (ИИ) студент из Санкт-Петербурга. С главой государства в этот момент начал говорить двойник, их общение попало на видео.
Путин в ходе беседы объявил, что на экране видит первого своего двойника.
«Я смотрю, вы можете на меня быть похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я», — обменялся репликой с вопрошающим глава государства.
Путин подчеркнул, что так шутил один из наших деятелей когда-то. Российский лидер не раскрыл, кого именно он имел ввиду.
Кроме того, девочка Арина спросила президента, не заменят ли роботы ее, маму, папу, бабушку и дедушку. «Могу сказать одно точно. Бабушку никто не заменит», — заметил Путин, отвечая ребенку.
Ранее президент посоветовал блогерам в России исходить из корпоративной этики и самоограничения.