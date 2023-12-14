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15:41, 14 декабря 2023Россия

Общение Путина с его двойником показали на видео

Путин пообщался со своим двойником на вопросе об ИИ от студента из Петербурга

Президенту России Владимиру Путину на прямой линии задал вопрос об искусственном интеллекте (ИИ) студент из Санкт-Петербурга. С главой государства в этот момент начал говорить двойник, их общение попало на видео.

Путин в ходе беседы объявил, что на экране видит первого своего двойника.

«Я смотрю, вы можете на меня быть похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я», — обменялся репликой с вопрошающим глава государства.

Путин подчеркнул, что так шутил один из наших деятелей когда-то. Российский лидер не раскрыл, кого именно он имел ввиду.

Кроме того, девочка Арина спросила президента, не заменят ли роботы ее, маму, папу, бабушку и дедушку. «Могу сказать одно точно. Бабушку никто не заменит», — заметил Путин, отвечая ребенку.

Ранее президент посоветовал блогерам в России исходить из корпоративной этики и самоограничения.

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      Анна Щербакова
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