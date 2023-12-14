Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась топлес на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном фото 38-летняя исполнительница предстала в гардеробной комнате без бюстгальтера, прикрывшись серой сумкой с короткими ручками и частично демонстрируя оголенное тело.

При этом видно, что звезде сделали укладку в виде пучка и яркий макияж с графическими стрелками и красной помадой. «Классная сумка», — подписала она.

Ранее в декабре Ольга Серябкина прошлась по улице в нижнем белье. При этом она надела бежевые валенки, расшитые цветами. Вдобавок певица распустила волосы и примерила солнцезащитные очки.