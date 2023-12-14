Минстрой опроверг появление новой льготной ипотеки для россиян

«Ведомости»: Минстрой не предлагал вводить ипотеку под 1 % на домокомплекты ИЖС

Минстрой не предлагал вводить в России льготную ипотеку под 1 процент на домокомплекты в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с привлечением счетов эскроу для обычных россиян. Намерение запустить новый вид жилищных кредитов опровергли представители ведомства, пишут «Ведомости».

По словам собеседника газеты, речь шла о льготных кредитах для подрядных организаций, а не для отдельных граждан. Подрядную организацию наделят теми же полномочиями, что и застройщиков. Благодаря новой госпрограмме у покупателя появится возможность оформить ссуду без дополнительных поручительств и залогов. Итоговая цена при этом не изменится.

13 декабря стало известно о возможном запуске в России новой ипотечной программы под 1 процент на домокомплекты в рамках ИЖС с привлечением счетов эскроу. Однако многие ошибочно предположили, что инициатива коснется обычных заемщиков.