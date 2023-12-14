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06:32, 14 декабря 2023Наука и техника

Чип с мозговой тканью распознал человеческий голос

Nature Electronics: нейроны на чипе распознали голоса людей

Фото: Thomas Le / Unsplash

Мозговая ткань, подключенная к компьютерному чипу, способна распознавать элементарную речь и решать математические задачи. Об этом сообщают ученые Индианского Университета в Блумингтоне, которые опубликовали результаты исследования в журнале Nature Electronics.

Команда вырастили пучки специализированных стволовых клеток, которые превратились в нейроны в составе органоида размером менее нанометра. Он был подключен с помощью набора электродов к печатной плате, которая с помощью алгоритмов машинного обучения расшифровывала ответы органоида. Устройство было названо Brainoware.

После непродолжительного периода обучения Brainoware смог различать голоса восьми испытуемых, основываясь на том, как они произносят гласные. Система достигла точности 78 процентов. Brainoware также смогла успешно предсказать поведение карты Энона — одной из динамических систем в математике, демонстрирующей хаотическое поведение. Органоид сделал это с большей точностью, чем искусственная нейросеть.

Ключевым преимуществом биокомпьютеров является их энергоэффективность. В настоящее время искусственные нейронные сети потребляют несколько миллионов ватт энергии в день. С другой стороны, человеческому мозгу для работы в день требуется всего около 20 ватт.

Однако остаются проблемы поддержания функционирования органоидных систем в течение долгого периода времени. Кроме того, рост сложности биокомпьютеров может поднять множество этических проблем, связанных с использованием нервной ткани человека.

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      Александр Еникеев
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