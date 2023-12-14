Парень нагрубил девушке после трех свиданий и получил остроумный ответ

В социальной сети X (бывший Twitter) девушка рассказала, как сходила с парнем на три свидания, после чего он ей нагрубил. На остроумный ответ пользовательницы соцсетей обратило внимание издание The Sun.

Девушка уточнила, что встретила своего визави в приложении для знакомств. После трех свиданий он написал ей длинное сообщение, в котором заверил, что ему понравилось разговаривать с ней. Также он заявил, что он находит ее красивой и заботливой. «Ужасно говорить такое, права на это у меня нет, но я должен быть честным, потому что важнее всего для меня подтянутая форма. Мне бы понравилось, если бы ты потренировалась полгода-год посильнее, и тогда бы я на тебе женился», — написал он девушке в сообщении, которое она показала подписчикам.

По словам пользовательницы соцсетей, автор сообщения получил от нее остроумный ответ. «Если заплатишь за липосакцию, можем пожениться скорее?» — написала она.

Ранее американская актриса, тиктокерша Эрин Чолакян, рассказала, как парень устроил ей первое свидание, на котором она чувствовала себя лишней. Девушке пришлось ждать полчаса, прежде чем тот спустился к ней в спортивном костюме и заявил, что не успел на тренировку.