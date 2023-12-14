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20:20, 14 декабря 2023Забота о себе

Парень нагрубил девушке после трех свиданий и получил остроумный ответ

Кадр: @CATCH UP

В социальной сети X (бывший Twitter) девушка рассказала, как сходила с парнем на три свидания, после чего он ей нагрубил. На остроумный ответ пользовательницы соцсетей обратило внимание издание The Sun.

Девушка уточнила, что встретила своего визави в приложении для знакомств. После трех свиданий он написал ей длинное сообщение, в котором заверил, что ему понравилось разговаривать с ней. Также он заявил, что он находит ее красивой и заботливой. «Ужасно говорить такое, права на это у меня нет, но я должен быть честным, потому что важнее всего для меня подтянутая форма. Мне бы понравилось, если бы ты потренировалась полгода-год посильнее, и тогда бы я на тебе женился», — написал он девушке в сообщении, которое она показала подписчикам.

По словам пользовательницы соцсетей, автор сообщения получил от нее остроумный ответ. «Если заплатишь за липосакцию, можем пожениться скорее?» — написала она.

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      Александра Лисица
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