Песков ответил на слова Зеленского об отсутствии у России успехов на поле боя

Песков назвал неправдой слова Зеленского об отсутствии у РФ успехов на поле боя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» назвал неправдой слова украинского лидера Владимира Зеленского об отсутствии у войск РФ за год какого-либо успеха на поле боя.

Песков заявил о мощной военной разведке Соединенных Штатов, которая мониторит ситуацию и видит результаты боевой работы за год у обеих сторон.

По его словам, Вашингтон видит, какие потери и в живой силе, и в технике несет украинская армия и« насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения».

Ранее Зеленский заявил американскому телеканалу Fox News, что российским войскам не удалось занять «ни одного украинского поселка» в течение этого года. Однако журналисты отметили, что это заявление не соответствует действительности.