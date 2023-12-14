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00:58, 14 декабря 2023Россия

Песков ответил на слова Зеленского об отсутствии у России успехов на поле боя

Песков назвал неправдой слова Зеленского об отсутствии у РФ успехов на поле боя
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» назвал неправдой слова украинского лидера Владимира Зеленского об отсутствии у войск РФ за год какого-либо успеха на поле боя.

Песков заявил о мощной военной разведке Соединенных Штатов, которая мониторит ситуацию и видит результаты боевой работы за год у обеих сторон.

По его словам, Вашингтон видит, какие потери и в живой силе, и в технике несет украинская армия и« насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения».

Ранее Зеленский заявил американскому телеканалу Fox News, что российским войскам не удалось занять «ни одного украинского поселка» в течение этого года. Однако журналисты отметили, что это заявление не соответствует действительности.

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      Марина Совина
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