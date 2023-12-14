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16:04, 14 декабря 2023Среда обитания

Путин назвал лучший мегаполис мира

Президент Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира. Об этом он рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

В разговоре с луганским журналистом, поблагодарившим президента за новые современные детские площадки, а также детсады и школы и спросившим, когда глава государства вновь посетит ЛНР, Путин отметил, что в Луганске все выглядит скромнее, чем в Москве. «Москва — один из лучших мегаполисов мира, это безусловно. Сегодня стала таким», — подчеркнул он. Вместе с тем президент похвалил жителей Луганска за то, что в городе чисто и аккуратно. Он добавил, что это многое говорит об уровне общей культуры населения.

В октябре бывший президент США Дональд Трамп назвал Вашингтон самой небезопасной столицей в мире.

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      Полина Кислицына
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