Путин назвал три обеспечивающие прочность России вещи

Путин: прочность страны обеспечивают консолидация людей, рост возможностей армии

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой-пресс конференцией, перечислил три вещи, которые обеспечивают прочность России. Трансляция «Итогов года» доступна в Rutube-канале «России 1».

По мнению главы государства, прочность страны обеспечивает высокая консолидация общества и устойчивость экономической системы. Помимо этого, ее гарантирует рост возможностей армии и органов безопасности.

Путин также подчеркнул, что главное для России — укрепление ее суверенитета, потому что без него существование страны не представляется возможным.

Ранее глава государства не раз заявлял о значении суверенитета. По его мнению, величие России на сегодняшний день заключается в укреплении суверенитета. «А он [суверенитет] основан на самодостаточности. В технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности», — заявлял Путин.