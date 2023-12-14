Путин назвал выгоду от приказа не спешить выдавливать ВСУ из Херсонской области

Путин: РФ выгодно, чтобы Украина бездумно отправляла личный состав в Крынки

Президент России Владимир Путин заявил, что войскам РФ было выгодно, чтобы Украина бездумно отправляла личный состав в населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра. Он назвал выгоду от приказа не спешить выдавливать Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Херсонской области в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным». Трансляция доступна в Rutube-канале «России 1».

«Я какое-то время назад НГШ (начальнику генштаба — прим. «Ленты.ру») сказал: "Не спешите их оттуда выдавливать". Прямо скажу: нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению, такая логика вооруженной борьбы, но они продолжают это делать», — сообщил глава государства.

По его словам, министр и начальник генштаба сказали, что будут постепенно сужать «пространство свободы» для ВСУ. Путин подчеркнул, что это сейчас и происходит.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо рассказал, что украинские войска потеряли не менее полутора-двух батальонов на левобережье Днепра. Как он уточнял, на всем участке левого берега от железнодорожного моста до села Крынки находилось около полутора рот ВСУ.