Путин назвал высадку ВСУ на левом берегу Днепра дорогой в один конец

Путин: высадка ВСУ на левом берегу Днепра — это дорога в один конец

Высадка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра в Херсонской области — дорога в один конец. Об этом президент заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

По его словам, ВСУ пытались прорваться на левый берег Днепра для дальнейшего продвижения к Крыму, однако, проведя высадку, украинские солдаты «попали в огневой мешок». Президент заявил, что личный состав бросают на участие в операции только по политическим причинам.

«Я даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей на истребление. Сами украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец», — рассказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Украина получает военную помощь от Запада «на халяву». При этом президент утверждает, что «халява» уже начала заканчиваться.