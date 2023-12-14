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12:53, 14 декабря 2023Бывший СССР

Путин назвал высадку ВСУ на левом берегу Днепра дорогой в один конец

Путин: высадка ВСУ на левом берегу Днепра — это дорога в один конец
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Высадка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра в Херсонской области — дорога в один конец. Об этом президент заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

По его словам, ВСУ пытались прорваться на левый берег Днепра для дальнейшего продвижения к Крыму, однако, проведя высадку, украинские солдаты «попали в огневой мешок». Президент заявил, что личный состав бросают на участие в операции только по политическим причинам.

«Я даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей на истребление. Сами украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец», — рассказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Украина получает военную помощь от Запада «на халяву». При этом президент утверждает, что «халява» уже начала заканчиваться.

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      Александр Курбатов
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