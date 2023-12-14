Путин объяснил рост национализма и антисемитизма в мире

Путин: рост национализма и антисемитизма является результатом политики элит

Рост национализма и антисемитизма в мире является результатом определенной политики некоторых элит. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

Путин подчеркнул, что подобные настроения как исламофобия и антисемитизм являются реакцией людей на несправедливость в обществе. По его мнению, ситуация в секторе Газа обострила подобные настроения.

Кроме того, российский лидер назвал русофобию одним из векторов борьбы, которая осуществляется против России. Он добавил, что межконфессиональное согласие является конкурентном преимуществом России из-за обращения страны к традиционным ценностям.

Ранее Путина в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, рассмешила фраза на табличке журналистки из Мордовии Анастасии Видяевой. Отвечая на один из вопросов, глава государства заметил в зале табличку с надписью «Путин, шумбрат». «Шумбрат (смеется). Шумбрат это по-мордовски значит "здрасьте". Да, я сейчас [вам] отвечу», — заверил он журналистку.