Путина рассмешила табличка «Путин шумбрат»

Путина рассмешила фраза на табличке журналистки из Мордовии со словом «шумбрат»

Президента России Владимира Путина в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, рассмешила фраза на табличке журналистки из Мордовии Анастасии Видяевой. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» идет в ВК «Ленты.ру».

Отвечая на один из вопросов, глава государства заметил в зале табличку с надписью «Путин, шумбрат». «Шумбрат (смеется). Шумбрат это по-мордовски значит "здрасьте". Да, я сейчас [вам] отвечу», — заверил он журналистку.

Когда Видяевой дали слово, она пригласила Путина в павильон Мордовии на выставке «Россия» на ВДНХ.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что 1 апреля Путин постоянно шутит над ним. Примеры шуток представитель Кремля не привел.