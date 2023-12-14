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14:04, 14 декабря 2023Россия

Путин назвал помогающее ему справиться со стрессом чувство

Путин заявил, что чувство долга помогает ему переживать стресс и давление
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин рассказал, что переживать стресс и попытки давления ему помогает чувство долга. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Я за многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться выбирать самое главное и делать все для достижения поставленных целей, не обращая внимания на всякую шелуху. Конечно, нужно, чтобы поле зрения было широким, надо все понимать, анализировать, но нужно уверенно идти к своим целям, если ты уверен в том, что ты делаешь. А я уверен», — сказал глава государства.

Ранее Путин назвал условия обретения счастья. По его мнению, человек станет счастливым, если найдет себя и посвятит свою жизнь стране и семье. Ели человек сможет добиться максимального результата на избранном поприще, а также посвятить свою жизнь и результаты семье, стране и окружающему миру, то это сочетание сделает его счастливым.

До этого президент рассказывал о своем отдыхе. По его словам, он ничем не отличается от обычных людей и отдыхает точно также. Его застолья проходят под русские и советские песни, потому что «они мелодичные, красивые и содержательные».

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      Анастасия Шейкина
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