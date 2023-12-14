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13:27, 14 декабря 2023Россия

Путин ответил на вопрос о возвращении раненых военных в зону СВО

Путин: ситуация с необходимостью раненым военным приезжать в зону СВО поменялась

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ситуация с необходимостью раненым военным приезжать в зону специальной военной операции для прохождения медицинского освидетельствования поменялась. Так на вопрос о подобной практике ответил президент России Владимир Путин. Трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным» идет на странице «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

По словам главы государства, в Министерстве обороны России ему доложили, что сейчас необходимости приезжать в часть в зоне СВО нет, комиссию можно пройти в местах реабилитации.

При этом Путин отметил, что ситуацию все же следует перепроверить.

Также, по словам президента, дальше будет развиваться и работа российских властей по организации выплат военнослужащим.

Ранее Путин подписал изменения в закон «О занятости населения в Российской Федерации». Согласно новой редакции, участникам специальной военной операции и членам их семей будет даваться приоритетное право на трудоустройство.

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      Марк Леонов
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