Путин ответил на вопрос о возвращении раненых военных в зону СВО
Ситуация с необходимостью раненым военным приезжать в зону специальной военной операции для прохождения медицинского освидетельствования поменялась. Так на вопрос о подобной практике ответил президент России Владимир Путин. Трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным» идет на странице «Ленты.ру» во «ВКонтакте».
По словам главы государства, в Министерстве обороны России ему доложили, что сейчас необходимости приезжать в часть в зоне СВО нет, комиссию можно пройти в местах реабилитации.
При этом Путин отметил, что ситуацию все же следует перепроверить.
Также, по словам президента, дальше будет развиваться и работа российских властей по организации выплат военнослужащим.
Ранее Путин подписал изменения в закон «О занятости населения в Российской Федерации». Согласно новой редакции, участникам специальной военной операции и членам их семей будет даваться приоритетное право на трудоустройство.