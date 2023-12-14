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14:01, 14 декабря 2023Среда обитания

Путин поддержал идею расширения программы переселения с Крайнего Севера

Путин согласился с идеей приоритетно переселять с Крайнего Севера льготников
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Алексей Резниченко / ТАСС

Президент России Владимир Путин согласился с идеей расширить программу переселения с Крайнего Севера. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос из зала, президент заявил, что программа переселения россиян с Крайнего Севера будет продолжена и расширена. «Действительно, люди, которые всю жизнь проработали на северах, в какой-то период своей жизни хотят перебраться в регионы с более мягким климатом», — сказал он.

Он также прокомментировал идею увеличить расходы на эту программу — по словам президента, на это «можно посмотреть». При этом глава государства напомнил, что федеральный бюджет на 2024 год уже сверстан.

Путин согласился с идеей в первую очередь переселять льготные категории граждан — россиян с инвалидностью и пенсионеров. Он также заявил, что в рамках этой программы возможно расселение россиян внутри региона. Президент отметил, что готов рассмотреть идею более мягкой формы финансового содействия регионам.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что последний человек в очереди за жильем для переселенцев с Крайнего Севера получит квартиру примерно через 100 лет. Он уточнил, что в очереди на получение жилищных сертификатов в настоящее время стоит около 200 семей.

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      Мария Черкасова
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