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14:23, 14 декабря 2023Экономика

Путин пошутил про отсутствие денег у Минфина

Президент России Путин пошутил, что у Минфина никогда нет денег

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

У Минфина «никогда денег нет», пошутил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Отвечая на вопрос о финансирования программы переселения с Крайнего Севера, глава государства отметил, что у страны возможны дополнительные доходы. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Действительно, люди, которые всю жизнь проработали на северах, в какой-то период своей жизни хотят перебраться в регионы с более мягким климатом», — сказал он.

«Если бы сейчас здесь сидел министр финансов, он бы, конечно, сказал, что у нас денег нет. У Минфина никогда денег нет», — пошутил президент, отвечая на вопрос о возможности расширения программы и увеличения расходов.

Путин напомнил, что бюджет на 2024 год сверстан, но у России могут быть и дополнительные доходы и «надо посмотреть на эту часть».

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      Дмитрий Воронин
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