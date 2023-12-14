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13:52, 14 декабря 2023Экономика

Путин раскрыл выделенную на развитие новых регионов сумму

Путин: на развитие новых регионов в бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что на развитие новых регионов и их включение в общую экономику страны в федеральном бюджете предусмотрено свыше одного триллиона рублей. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

По словам главы государства, также их поддержкой занимаются регионы-побратимы, которые выделили на эти цели около 150 миллиардов рублей и планируют направить еще около 100 миллиардов рублей.

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