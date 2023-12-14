Путин рассказал о правилах миропорядка

Путин: правил миропорядка нет, они меняются каждый день

Правил, на которых основан миропорядок, нет, они меняются каждый день в зависимости от политической конъюнктуры. Об этом президент России заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Что касается миропорядка, основанного на правилах. Нет таких правил, на самом деле. Они меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит», — сказал российский лидер.

Ранее Путин назвал условия восстановления отношений с Западом. По его словам, только после внутренних изменений в США будут созданы фундаментальные условия для восстановления отношений России и Запада. Глава государства уточнил, что Россия готова к такому повороту событий, однако озвученных условий пока не было создано.