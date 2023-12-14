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15:42, 14 декабря 2023Россия

Путин рассказал о своей «незаметной» поездке по Луганску

Путин: в Луганске все скромно и чисто, что говорит об уровне культуры жителей
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, рассказал о своей «незаметной» поездке по Луганску. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

Отвечая на приглашение луганского журналиста посетить город, глава государства заявил, что с удовольствием приедет. «Я был, но, правда, был так, незаметно. Тем не менее, по Луганску проехал, посмотрел», — поделился Путин.

По его словам, в городе все выглядит довольно скромно, но всегда чисто и аккуратно, что говорит об общей культуре людей. Президент добавил, что характер жителей Луганска показывает то, сколько лет они борются с противниками. «Победа будет за нами, общая», — сказал Путин.

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      Сергей Истомин
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