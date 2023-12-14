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13:45, 14 декабря 2023Мир

Путин сравнил СВО и конфликт в Газе

Путин: в зоне проведения СВО нет ничего подобного, что происходит в секторе Газа
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Происходящее в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО) никоим образом нельзя сравнивать с ходом палестино-израильского конфликта в секторе Газа. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит, и почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет», — сказал он.

Российский лидер напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерриш назвал Газу самым большим кладбищем детей. «Такая оценка о многом говорит. Это объективная оценка, что здесь сказать», — добавил Путин.

Ранее в ответ на усилия Путина боевики радикального палестинского движения ХАМАС освободили еще одного российского заложника вне списка на обмен.

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      Глеб Бажуткин
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