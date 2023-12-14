Путин выразил надежду на дополнительные доходы бюджета в 2024 году

Путин: в 2024 году федеральный бюджет может получить дополнительные доходы

Несмотря на то что федеральный бюджет России на 2024 год был сверстан, государственная казна может получить дополнительные доходы. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с российским лидером во «ВКонтакте».

Глава страны выразил надежду, что властям удастся найти источники для дополнительных поступлений в федеральный бюджет. «Бюджет сверстан на следующий год, но, надеюсь, будут и дополнительные доходы. Надо посмотреть на эту часть», — заявил Путин.

Ранее президент России заявил о сокращении внешнего долга страны к концу 2023 года с 46 до 32 миллиардов долларов. По его словам, весомый вклад в укрепление финансовой стабильности на внутреннем рынке вносят и частные компании, которые также продолжают погашать собственные долговые обязательства.

По его мнению, такая ситуация говорит о макроэкономической стабильности. При этом снижение государственного долга началось после эскалации боевых действий на Украине в конце февраля 2022 года, заключил российский лидер.