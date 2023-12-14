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14:00, 14 декабря 2023Экономика

Путин выразил надежду на дополнительные доходы бюджета в 2024 году

Путин: в 2024 году федеральный бюджет может получить дополнительные доходы
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Несмотря на то что федеральный бюджет России на 2024 год был сверстан, государственная казна может получить дополнительные доходы. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с российским лидером во «ВКонтакте».

Глава страны выразил надежду, что властям удастся найти источники для дополнительных поступлений в федеральный бюджет. «Бюджет сверстан на следующий год, но, надеюсь, будут и дополнительные доходы. Надо посмотреть на эту часть», — заявил Путин.

Ранее президент России заявил о сокращении внешнего долга страны к концу 2023 года с 46 до 32 миллиардов долларов. По его словам, весомый вклад в укрепление финансовой стабильности на внутреннем рынке вносят и частные компании, которые также продолжают погашать собственные долговые обязательства.

По его мнению, такая ситуация говорит о макроэкономической стабильности. При этом снижение государственного долга началось после эскалации боевых действий на Украине в конце февраля 2022 года, заключил российский лидер.

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      Анатолий Акулов
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