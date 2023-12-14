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14:42, 14 декабря 2023Россия

Путин связал всплеск опасной инфекции в России с Украиной

Путин связал всплеск кори с переехавшими в Россию с территории Украины людьми

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Всплеск кори начался из-за людей, которые переехали в Россию с территории Украины. Такую связь увидел с возросшей опасной инфекцией президент Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

В то же время глава государства отметил, что проблем с вакцинами в России в целом нет.

«Всплеск кори в России начался из-за мигрантов и людей, переехавших с территории Украины, где низкий уровень иммунизации», — пояснил Путин. Президент заверил, что российские производители заместят ушедшие с рынка фармпрепараты. По мнению Путина, уход из России ряда фармкомпаний — это проблема, но импорт не закрывается.

До этого президент рассказал, что чувство долга помогает ему бороться со стрессом и давлением. Кроме того, Путин подчеркнул, что человек станет счастливым, если найдет себя и посвятит свою жизнь стране и семье.

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      Анна Щербакова
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