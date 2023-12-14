Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:12, 14 декабря 2023Интернет и СМИ

Ребус из школьного учебника озадачил пользователей сети

Фото: @welcometocapua

Пользовательница соцсети X (ранее — Twitter) с ником welcometocapua опубликовала задание из школьного учебника и попросила помочь ей с решением. Ребус озадачил комментаторов: некоторые из них назвали его бессмысленным.

Автор поста опубликовала фото страницы учебника с заголовком «Природные явления». На ней детям предлагается решить ребус, состоящий из двух изображений — рака и тыквы, за которой видны три пары заячьих ушей. Между картинками стоит знак «плюс». «Друзья, решаем ребус. Подруга попросила запостить в Twitter», — подписала пользовательница публикацию.

В комментариях читатели признались, что не знают правильного ответа, и посчитали задание бессмысленным. «У меня рак тыквы от этого ребуса», «Там написано, кто оформлял этот задачник? Заблокирую его во всех соцсетях», «Ракамакафо уже не то», — иронизировали они. Некоторые пользователи признались, что попытались решить задачу с помощью нейросети, но и ее ответ не удовлетворил их.

Другие же комментаторы заявили, что смогли разгадать ребус. «Ответ: ракушки. Так как там ушки зайцев за тыквой на фоне», — написал пользователь с ником bananaseason.

Ранее пользователей TikTok из США удивил простой математический лайфхак, продемонстрированный в мультфильме «Фиксики». Американцев восхитил способ умножения на девять с помощью пальцев рук.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Над Московской и Калужской областями перехватили и уничтожили девять дронов

      Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда Yeezy

      Европейские чиновники выразили частное мнение об Украине

      США и Китай обсудили детали возобновления военных контактов

      Экс-главу BP лишили миллионов фунтов за ложь совету директоров

      Актер слишком быстро снял штаны и едва не разбился во время съемок фильма

      Названы способы избежать проблем при путешествии с секс-игрушками

      В США призвали Украину уступить России восточные регионы

      Оставившего бомбу в военкомате барбера-националиста арестовали

      Средства ПВО сбили беспилотник в Калужской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости