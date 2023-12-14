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18:43, 14 декабря 2023Экономика

Россиянам посоветовали не ждать резких изменений ставок по вкладам

Зампред Почта Банка Охорзин посоветовал не ждать резкого роста ставок по вкладам

Фото: Unsplash

Ставки по сберегательным вкладам вырастут в России на 0,5-2,5 процентных пункта на фоне возможного решения о повышении ключевой ставки ЦБ, говорится в комментарии зампреда правления Почта Банка Алексея Охорзина, поступившем в «Ленту.ру».

По его словам, резких изменений процентов не произойдет, поскольку многие банки уже учли ожидаемый рост ставки в условиях своих текущих или специальных предложений.

Повышение ключевой ставки Центробанка по итогам заседания совета директоров регулятора 15 декабря допускает абсолютное большинство экспертов и участников финансового рынка. Ожидается, что в рамках продолжающейся борьбы с проинфляционными факторами ЦБ поднимет ее с 15 до 16 процентов, некоторые же отмечают, что показатель может вырасти сразу на 2 процентных пункта — до 17 процентов.

По итогам последнего повышения ключевой ставки, произошедшего в конце октября (с 13 до 15 процентов), российские банки в тот же день анонсировали повышение ставок по вкладам. Теперь же ожидается, что доходность по сезонным предновогодним вкладам может достигнуть уровня 17-17,5 процентов годовых, отметил Охорзин.

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      Дмитрий Воронин
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