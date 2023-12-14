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15:23, 14 декабря 2023Моя страна

Россияне смогут пожертвовать средства с новогодних корпоративов хосписам

Россияне пожертвуют средства с новогодних корпоративов пациентам хосписов

Фото: Bogdan Sonjachnyj / Shutterstock / Fotodom

Благотворительный фонд «Дом с маяком» запустил праздничную акцию — компании смогут пожертвовать часть средств, выделенных на новогодние подарки или корпоративы, для помощи пациентам хосписов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В честь старта проекта фонд «Дом с Маяком» и сервис «Авито Работа» провели исследование среди работающих россиян, чтобы узнать их отношение к перераспределению бюджета на корпоративные мероприятия к Новому году в пользу благотворительности.

Выяснилось, что почти каждый пятый россиянин не придает корпоративным подаркам значения, а пять процентов считают, что такие подарки не нужны. При этом 77 процентов респондентов положительно относятся к подаркам сотрудникам от компании, считают это хорошей традицией и проявлением заботы от работодателя.

Тем не менее большинство участников опроса (76 процентов) поддерживают инициативу перенаправления бюджета на благотворительность, а 23 процента — готовы самостоятельно присоединиться к помощи фондам и благотворительным организациям. Последний вариант ответа был наиболее характерен для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (34 процента).

В ноябре у покупателей Яндекс Маркета появилась возможность заказывать товары, созданные благотворительными фондами и их подопечными. Соответсвующие товары доступны к покупке в разделе «Ремесла» Универмага Маркета. Среди них — сувениры, футболки, аксессуары, украшения для дома и другое. Средства от продаж пойдут на поддержку благотворительных фондов.

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      Карина Черных
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