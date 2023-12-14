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08:27, 14 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин самовольно ушел из части и был приговорен к 12 годам за дезертирство

В Южно-Сахалинске суд приговорил военного к 12 годам колонии за дезертирство

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Южно-Сахалинске суд приговорил военного к 12 годам колонии строгого режима за самовольное покидание воинской части. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 338 («Дезертирство») УК РФ.

По версии следствия, в период мобилизации 26 октября 2022 года осужденный ушел из части и начал работать в одном из районов Сахалинской области, скрывая свою принадлежность к Вооруженным Силам России.

1 сентября 2023 года мужчина пришел заменить паспорт и был задержан. В том же месяце его осудили за кражу на один год. Таким образом, военный проведет в колонии строгого режима 13 лет.

Ранее также Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы рядового Кеслера за уклонение от военной службы.

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