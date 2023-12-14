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08:07, 14 декабря 2023Россия

Россиянина засыпало зерном на птицефабрике

В Алтайском крае мужчину засыпало зерном на птицефабрике, его не удалось спасти

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Алтайском крае мужчину засыпало зерном на птицефабрике. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

По информации правоохранителей, 49-летнего россиянина, который работал на птицефабрике машинистом механического тока, затянуло в чан с зерном в завальной яме и засыпало им.

Мужчине не хватило воздуха, врачам не удалось его спасти. После случившегося следователи возбудили уголовное дело, прокуратура начала проверку.

Ранее в Кемеровской области россиянин при погрузке оказался засыпан углем в вагоне поезда. В момент ЧП он обрабатывал вагоны на погрузочном пути.

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      Анастасия Шейкина
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