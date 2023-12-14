Россиянка выпила и расправилась со знакомой в квартире

В Липецкой области женщина убила знакомую в квартире на улице Московская

В Липецкой области следователи установили подозреваемую в расправе над 42-летней местной жительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ей оказалась 40-летняя знакомая женщины. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Ее отправили под стражу.

По версии следствия, 7 декабря обвиняемая выпивала в квартире на улице Московская, после чего поссорилась с подругой и ранила ее ножом, в результате лишив женщину жизни.

Ранее Крымский районный суд Краснодарского края отправил на принудительное лечение в психиатрическую клинику 36-летнюю жительницу Крымского района, которая пыталась расправиться с сестрой и племянником.