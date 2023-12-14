Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:57, 14 декабря 2023Силовые структуры

Россиянка выпила и расправилась со знакомой в квартире

В Липецкой области женщина убила знакомую в квартире на улице Московская

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Липецкой области следователи установили подозреваемую в расправе над 42-летней местной жительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ей оказалась 40-летняя знакомая женщины. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Ее отправили под стражу.

По версии следствия, 7 декабря обвиняемая выпивала в квартире на улице Московская, после чего поссорилась с подругой и ранила ее ножом, в результате лишив женщину жизни.

Ранее Крымский районный суд Краснодарского края отправил на принудительное лечение в психиатрическую клинику 36-летнюю жительницу Крымского района, которая пыталась расправиться с сестрой и племянником.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это пробелы, которые не должны были быть допущены Минобороны» Путин рассказал о главной проблеме с ЧВК

      Путин раскрыл объем урожая российского зерна в 2023 году

      Путин пообещал продлить «плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток

      Саундтрек к «Слову пацана» в исполнении «Цоя» стал популярен в сети

      Любителей спортзалов предупредили об опасной привычке

      Путин рассказал о растекающемся по Украине российском газе

      В России призвали создать орган для интеграции мигрантов

      Россиянин 15 лет насиловал сестру жены и получил длительный срок

      Путин порассуждал об обращении к самому себе в 2000 году

      В Финляндии захотели снова закрыть все КПП на границе с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости