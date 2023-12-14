Российская путешественница дала семь советов туристам в Стамбуле

Российская тревел-блогерша побывала в Стамбуле и дала семь советов туристам, которые захотят посетить этот город впервые. Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Дотошный турист» на платформе «Дзен».

Путешественница посоветовала добираться из аэропорта в центр турецкого города на автобусах Havaist. По ее словам, это самый комфортный вариант, который позволит сэкономить на такси. Для передвижений по Стамбулу блогерша порекомендовала купить Istanbulkart — специальную карту для оплаты проезда в общественном транспорте.

Из достопримечательностей, которые обязательно стоит посетить, россиянка выделила Цистерну Базилику, дворец Топкапы и хотя бы одну мечеть. Помимо этого, она отметила, что туристы получат большое удовольствие от посещения Принцевых островов.

«Неважно, с экскурсией или сами на пароме, но побывать как минимум на двух крупнейших и побродить по колоритным улочкам надо обязательно. На экскурсии вам больше расскажут и за вас все продумают по логистике, возможно, даже покормят», — подчеркнула путешественница.

Она также посоветовала туристам снимать жилье в самом центре города (в районах Султанахмет, Фатих, Баязид, Лалели и Аксарай) и есть в местных локантах — кафе по формату столовых с ограниченным числом блюд. «Туда ходят, в основном, местные — смотрите, что на их тарелках, и просите такое же. Я рекомендую даже не столько ради экономии, сколько ради душевности, "домашности" еды и качества», — пояснила блогерша.

Последний совет, который россиянка дала другим путешественникам, — не рассчитывать в Стамбуле на такси, поскольку вызвать машину заранее на определенное время сложно и есть большой шанс, что никто не приедет.

Ранее другая российская тревел-блогерша и путешественница побывала в государственном ресторане Стамбула и описала его фразой «дешевле не бывает». Автор публикации сообщила, что отдала за поход в заведение около 600 рублей.