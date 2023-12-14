Российские исполнители вернулись в хит-парады постсоветских стран

РБК: песни российских музыкантов вернулись в хит-парады постсоветских стран

Популярность исполнителей из России в постсоветских странах вновь выросла после резкого снижения в 2022 году. На начало декабря они удерживают больше половины позиций в топ-10 самых популярных композиций у сервиса Apple Music практически во всех бывших республиках СССР. Об этом пишет РБК.

Как показал анализ хит-парадов Apple Music, сразу девять из десяти наиболее прослушиваемых песен принадлежат российским музыкантам в самой России и Белоруссии, восемь — в Молдавии, по семь — в Армении и Таджикистане.

В Литве в этом году в топ-10 самых популярных композиций вернулись двое отечественных музыкантов, в прошлом году в рейтинг в этой республике не попал ни один российский исполнитель. На Украине это количество выросло с одной до трех в этом году, в Казахстане — с одной до пяти.

В рейтинги практически всех стран вошли такие российские музыканты, как хип-хоп-дуэт АИГЕЛ (песня «Пыяла» на татарском языке, использованная в качестве саундтрека к сериалу «Слово пацана»), поп-рок-группа «Моя Мишель» и певица Anna Asti.

Параллельно с увеличением количества российских песен в топ-10 постсоветских стран отмечается сокращение присутствия в рейтингах наиболее популярной музыки англоязычных исполнителей.

Ранее песня российской поп-певицы Кати Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи со всего мира одеваются в меховые шапки и шубы и танцуют под хит, пытаясь попасть в текст. Композиция заняла третье место в мировом чарте Viral 50 в Spotify.

Артистка назвала случившееся общей российской победой, а также подчеркнула, что решение о росте популярности трека по всему миру было принято высшими силами.

