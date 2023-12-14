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05:14, 14 декабря 2023Россия

Российские военные уничтожили шесть долговременных огневых точек ВСУ

ВС РФ уничтожили 6 долговременных огневых точек ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России за сутки уничтожили шесть долговременных огневых точек Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Потери противника составили до 130 военнослужащих. По информации Гордеева, в ходе активной обороны ударами оперативно-тактической авиации, реактивной артиллерии, тяжелых огнеметных систем российские военные поразили пункты временной дислокации и места сосредоточения живой силы ВСУ в Новомихайловке и в районах Золотой Нивы и Урожайного.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные пресекли три попытки ротации Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении у Золотой Нивы и Новодонецкого.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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