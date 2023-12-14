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19:26, 14 декабря 2023Силовые структуры

Российского стоматолога обвинили в домогательствах к школьнице

В Карелии женщина обвинила стоматолога в домогательствах к ее 15-летней дочери

Фото: Unsplash

В Карелии жительница Петрозаводска обвинила стоматолога местной клиники в домогательствах к ее 15-летней дочери. Об этом сообщает портал «Карел Inform».

Женщина рассказала, что во время приема врач «шутил и флиртовал» со школьницей, а после него мужчина нашел страницу девочки в социальных сетях и начал писать ей сообщения. При этом в переписке не было неприличных предложений или намеков. Женщина считает, что подросток вовремя рассказала ей о происходящем, поэтому ничего опасного для нее не произошло.

Мама школьницы сообщила о поведении врача руководству стоматологии, но они никак на это не отреагировали. Тогда женщина решила рассказать обо всем в соцсетях.

Ранее в Москве задержали 37-летнего уроженца Таджикистана, которого заподозрили в изнасиловании 15-летней школьницы.

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