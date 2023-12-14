Румынские военные обнаружили воронку от дрона

Минобороны Румынии: близ украинской границы обнаружена воронка от дрона

Военнослужащие армии Румынии обнаружили полутораметровую воронку, которая появилась после падения дрона в 4 километрах близ деревни Гринду, недалеко от украинской границы. Об этом сообщило румынское Минобороны.

По данным румынского военного ведомства, беспилотник предположительно упал в ночь на 14 декабря во время российских атак на черноморскую портовую инфраструктуру.

МИД Румынии уже выразил протест в связи с очередным «нарушением воздушного пространства страны».

В октябре сообщалось, что румынские военные обнаружили недалеко от границы с Украиной воронку от беспилотного летательного аппарата. «Утром оперативно-тактическая группа доложила об обнаружении воронки от беспилотника у правого берега Килийского рукава, примерно в трех километрах к западу от Плауру», — говорилось в сообщении румынского военного ведомства.

