Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 14 декабря 2023Наука и техника

Курение связали с уменьшением размера мозга

В Вашингтонском университете курение связали с уменьшением размера мозга

Фото: Jonathan Kemper / Unsplash

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что курение, вероятно, уменьшает размер мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychiatry Global Open Science.

Специалисты проанализировали данные о более чем 40 тысячах участников UK Biobank, которые прошли процедуру визуализации мозга для определения его объема. Также учитывалась история курения и генетические риски 32 094 человек.

Ежедневное курение в анамнезе было тесно связано с уменьшением объема мозга, а более интенсивное курение — с большим уменьшением объема мозга. Самая сильная связь наблюдалась между общим объемом серого вещества и ежедневным курением, и существовала зависимость «доза-реакция» между количеством выкуриваемых пачек и более сильным уменьшением объема мозга.

Эти изменения являются необратимыми. Анализируя данные о людях, которые бросили курить много лет назад, ученые обнаружили, что их мозг всегда оставался меньше, чем у людей, которые никогда не курили.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Собянин сообщил об отражении атаки летевшего на Москву беспилотника

      Штурмовики ВДВ уничтожили подразделение ВСУ у Работино

      Курение связали с уменьшением размера мозга

      Трамп призвал кандидатов в президенты США пройти тест на умственные способности

      Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону СВО

      Брошенной женщине подсказали способ ответить на обвинения бывшей свекрови

      Стало известно о попытке сооснователя «Яндекса» добиться снятия санкций

      Россиянам рассказали о способах получить налоговый вычет

      Бритни Спирс поделилась откровенным видео из спальни

      Стало известно о самом опасном сценарии США по конфликту на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости