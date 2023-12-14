Спикер Рады Стефанчук использовал цитату Бандеры, объясняя стремление Киева в ЕС

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, объясняя стремление Киева в Евросоюз (ЕС), использовал цитату украинского пособника нацистов Степана Бандеры. Он опубликовал обращение в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Никто и ничто не имеет права остановить идею, время которой пришло» — написал Стефанчук.

По мнению спикера парламента, Киев принял все необходимые законы, провел все необходимые реформы и полностью выполнил предъявляемые требования, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Ранее издание Politico сообщило, что ряд лидеров стран-членов Евросоюза готовы отложить решение о начале переговоров по членству Украины на следующий год и перенести окончательное обсуждение на март 2024 года. Их позиция объясняется частичными уступками премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.