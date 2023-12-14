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12:55, 14 декабря 2023Силовые структуры

Суд отменил приговор правозащитнику Орлову по делу о дискредитации армии России

Дело правозащитника Орлова о дискредитации Российской армии вернули прокурору

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Мосгорсуд отменил приговор правозащитнику и сопредседателю правозащитного центра «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидирован по решению Верховного суда) Олегу Орлову по делу о дискредитации Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Материалы дела вернули прокурору для устранения препятствий для рассмотрения. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставили без изменений.

Ранее Головинский суд Москвы оштрафовал Орлова на 150 тысяч рублей, признав его виновным по части 1 статьи 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ. Поводом для приговора послужил пост правозащитника в социальных сетях.

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      Олеся Мицкевич
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