Суд отменил приговор правозащитнику Орлову по делу о дискредитации армии России

Дело правозащитника Орлова о дискредитации Российской армии вернули прокурору

Мосгорсуд отменил приговор правозащитнику и сопредседателю правозащитного центра «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидирован по решению Верховного суда) Олегу Орлову по делу о дискредитации Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Материалы дела вернули прокурору для устранения препятствий для рассмотрения. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставили без изменений.

Ранее Головинский суд Москвы оштрафовал Орлова на 150 тысяч рублей, признав его виновным по части 1 статьи 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ. Поводом для приговора послужил пост правозащитника в социальных сетях.