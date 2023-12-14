Звезда «Сумерек» рассказал о соперничестве с Робертом Паттинсоном

Тейлор Лотнер рассказал, что не смог найти общий язык с Робертом Паттинсоном

Американский актер Тейлор Лотнер рассказал о соперничестве со своим коллегой и партнером по фильму «Сумерки» Робертом Паттинсоном, который сыграл вампира Эдварда Каллена. Его слова приводит Page Six.

Актер, исполнивший в культовой франшизе роль оборотня Джейкоба Блэка, заявил, что ему никогда не нравились дебаты «команды Эдварда» и «команды Джейкоба». «Не скажу за него, но мои чувства, особенно в том возрасте, это ранило. Не могло не ранить, но было тяжеловато», — поделился актер.

Лотнер подчеркнул, что обоим актерам пришлось непросто, так как никогда нельзя было предугадать, кого «освистают» фанаты. При этом он сказал, что у него никогда не было близких отношений с Паттинсоном, потому что они «очень, очень разные люди».

Ранее сообщалось, что Роберта Паттинсона не хотели брать в «Сумерки» из-за потрепанного внешнего вида.