Тома Брэди заметили в компании неизвестной модели после встречи с Ириной Шейк

Анонимные инсайдеры заметили американского футболиста Тома Брэди в компании неизвестной девушки после встречи с российской моделью Ириной Шейк. Об этом сообщает Page Six.

46-летний спортсмен проводил время на вечеринке Art Basel Miami Beach вместе со светловолосой манекенщицей, которой, по предположениям источников издания, около 20 лет. При этом она была одета в розовое платье. Кроме того, рядом с ними находились и другие гости.

«Было много женщин, которые болтали с ним и боролись за его внимание, но он, казалось, больше всего сосредоточился на ней», — рассказали собеседники издания и отметили, что он находился с ней рядом до того момента, как она покинула мероприятие.

Ранее сообщалось, что папарацци сфотографировали Ирину Шейк и Тома Брэди вместе после сообщений об их расставании. На размещенных снимках видно, как манекенщица садится в машину спортсмена. Известно, что знаменитости встретились на парковке отеля, где проживала Шейк.