У Китая нашли ахиллесову пяту

Reuters: Индийский океан может быть ахиллесовой пятой Китая в войне за Тайвань

Индийский океан может быть «ахиллесовой пятой» Китая в войне за Тайвань. Об этом пишет Reuters со ссылкой на военных атташе и аналитиков.

Уточняется, что нефть поступает в Китай из стран Персидского залива через Индийский океан, на это направления приходится примерно половина всего потребляемого топлива китайской экономикой. Возможно, что именно этот регион станет «ахиллесовой пятой» Пекина и даст его противникам преимущества в случае войны.

«Китайские военно-морские суда фактически оказались бы в ловушке в Индийском океане, и (...) у них будет незначительная поддержка с воздуха или вообще никакой, потому что у них нет собственных баз или объектов, на которые [Китай] мог бы положиться», — отметил специалист по безопасности из Австралийского национального университета Дэвид Брюстер.

Помимо этого, у Китая все еще мало возможностей для проявления силы в Индийском океане, полагают в Пентагоне. Первая зарубежная база Китая в Джибути на западном берегу Индийского океана открылась в 2017 году, там находятся 400 морпехов для борьбы с пиратами. Тем не менее на базе нет аэродрома, она окружена военными объектами семи других государств, в том числе США, Великобритании и Франции.

Ранее цена на нефть Brent рухнула. Прогнозы о нехватке сырья на рынке не оправдываются из-за замедления экономического роста, на что в первую очередь влияет ситуация в Китае, а также увеличение производства нефти в странах вне ОПЕК+, особенно в США.