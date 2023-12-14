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18:29, 14 декабря 2023Мир

У советника нового президента Аргентины нашли тюремные татуировки на русском

Noticias: у советника президента Аргентины Капуто нашли татуировки на русском
Луис Капуто

Луис Капуто. Фото: Yuri Gripas / Reuters

У советника президента Аргентины Сантьяго Капуто есть татуировки на русском языке в тюремном стиле. Об этом пишет портал Noticias.

«Особенностью Капуто является то, что его тело покрыто русскими татуировками, которые он взял из книги, подаренной ему другом», — говорится в материале. Авторы также отмечают, что советник президента «мало спит, много курит и любит мотоциклы».

Как указывает Noticias, эскиз своих татуировок Капуто нашел в книге Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia. В свою очередь, аргентинские пользователи соцсети X (бывший Twitter) опубликовали его фото, где видна татуировка на предплечье с фразой на русском: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж».

Ранее мастер студии Heritage Уилл Томсон из Брайтона, Англия, сделал клиенту Гарри Брауну тату на лбу в честь мультипликационного героя Шрека и раскрыл причину его поступка. «Когда я спросил Гарри, зачем ему нужна такая татуировка, он ответил: "Шрек — это любовь, Шрек — это жизнь". Никогда не видел более счастливого человека», — рассказал Томсон.

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      Глеб Бажуткин
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