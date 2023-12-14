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17:46, 14 декабря 2023Россия

В Госдуму внесут законопроект об уравнивании прав всех участников СВО

Депутат Картаполов: в Думу внесут проект об уравнивании прав всех участников СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В начале весенней сессии Госдумы в нее внесут инициативы об уравнивании прав всех участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит РИА Новости.

«В первые дни весенней сессии мы внесем эти предложения. Здесь речь идет о том, чтобы родные и близкие добровольцев, у них сейчас несколько отличаются их права от прав военнослужащих по контракту, мобилизованных ребят, мы считаем, надо их сделать абсолютно одинаковыми, как сказал президент», — пояснил депутат.

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По его словам, почти все законодательные решения, которые касаются добровольцев, на данный момент уже приняты. Однако инициативы, затрагивающие их родственников, еще не принимались.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку военнослужащих, находящийся в зоне проведения специальной военной операции. По словам главы государства, жители страны пожертвовали более 10 миллиардов рублей участникам СВО.

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