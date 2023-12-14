В консульском отделе России в США сократят 40 процентов штата

В консульском отделе России в США сократят 40 % штата по требованию Вашингтона

В консульском отделе России в США сократят до 40 процентов штата по требованию Вашингтона, что осложнит деятельность дипломатического корпуса, включая защиту и представление интересов соотечественников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую консульским отделом посольства Надежду Шумову.

«В 2024 году условия консульской работы в Соединенных Штатах еще сильнее ухудшатся. Через 10 дней консульский отдел потеряет 40 процентов своего состава. Все это приведет к тому, что нам все сложнее будет обеспечивать как выезды, так и одновременно полноценную работу консульского отдела на период отсутствия ключевых сотрудников», — отметила дипломат.