В НАТО не подтвердили данные об ударах России по территории альянса

Представитель НАТО Уайт: у альянса нет данных об ударах РФ по его территории

У НАТО нет информации об ударах России по территории стран-членов альянса. Заявления Румынии о падении беспилотника около границы с Украиной прокомментировал официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт на странице в X (бывший Twitter).

«НАТО не располагает информацией, указывающей на какое-либо преднамеренное нападение России на союзников. Мы продолжаем следить за ситуацией и поддерживаем тесный контакт с румынскими властями», — сказал он.

Ранее Румыния выразила протест из-за падения неустановленного дрона, который предположительно использовался для ударов по украинской портовой инфраструктуре. В румынской внешнеполитическом ведомстве также указали, что произошедшее является «очередным нарушением воздушного пространства Румынии».