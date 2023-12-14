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18:15, 14 декабря 2023Мир

В НАТО не подтвердили данные об ударах России по территории альянса

Представитель НАТО Уайт: у альянса нет данных об ударах РФ по его территории
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Janine Schmitz / PHOTOTHEK / Globallookpress.com

У НАТО нет информации об ударах России по территории стран-членов альянса. Заявления Румынии о падении беспилотника около границы с Украиной прокомментировал официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт на странице в X (бывший Twitter).

«НАТО не располагает информацией, указывающей на какое-либо преднамеренное нападение России на союзников. Мы продолжаем следить за ситуацией и поддерживаем тесный контакт с румынскими властями», — сказал он.

Ранее Румыния выразила протест из-за падения неустановленного дрона, который предположительно использовался для ударов по украинской портовой инфраструктуре. В румынской внешнеполитическом ведомстве также указали, что произошедшее является «очередным нарушением воздушного пространства Румынии».

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      Семен Александров
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